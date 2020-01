La 15ème édition de la Journée Sciences Navales aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 à l’École navale (Lanvéoc-Poulmic, 29) sur le thème du Maintien en Condition Opérationnelle et Innovation.

Le maintien en condition opérationnelle (MCO) est aujourd’hui une thématique de modernisation essentielle des moyens de la Marine Nationale. Plusieurs challenges pour la recherche et l’innovation doivent être relevés développer les modèles d’’analyse de données massives pour anticiper les besoins de révisions, ; rendre nos bateaux plus autonomes grâce au smart shipping ; développer le concept et les outils de jumeaux numériques.

Lors de cette 15ème édition de la journée Sciences navales, plusieurs conférences présenteront des visions complémentaires du MCO 4.0. La journée se poursuivra avec une série de communications scientifiques autour de l’intervenant MCO du futur, de la maintenance prédictive, ou encore de l’acoustique sous-marine et de la propulsion navale.

Le rôle de l’innovation dans la modernisation du MCO sera enfin abordé par une conférence conclusive.

Cette 15eme Journée des Sciences Navales est également un forum privilégié de présentation des projets de fin d’études des élèves de l’École navale et de rencontres avec les partenaires. Les prix des meilleurs projets de fin d’études des élèves de la promotion 2017 de l’Ecole navale seront remis avant que le contre-amiral Éric Pagès, Directeur Général de l’École navale, ne clôture cette journée.

Communiqué de la Marine nationale, 16/01/20