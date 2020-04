1er mai : opération Corne de brume en hommage aux marins

Les navires du monde entier sonneront leurs cornes de brume le 1er mai pour saluer l'engagement des marins de commerce depuis le début de la pandémie du Covid-19. C'est une inititaive de l'International Chamber of Shipping (ICS) et l'International Transport Workers' Federation (ITF), réunissant donc les armateurs et les syndicats. Alors que le monde entier s'est refermé sur ses frontières, les marins continuent à assurer le bon fonctionnement de la chaîne logistique et ce, dans des conditions parfois très compliquées : quarantaines dans des hébergements parfois franchement hostiles, blocage aux frontières, embarquements rallongés parfois de plusieurs mois en raison d'impossibilité de relèves, éloignement prolongé des proches eux-mêmes confrontés au virus...

« Nos marins sont les héros méconnus du commerce mondial et nous ne devons pas oublier leur contribution quotidienne pour assurer l'approvisionnement de nos pays. Faire retentir les cornes de brume des navires le jour où les pays monde entier rendent hommage aux travailleurs est le meilleur moyen pour nous rappeler tous leur sacrifice » dit Guy Platten, Secrétaire général de l'ICS.

