300 ans d’hydrographie française : Un livre à paraître le 10 juillet

A l’occasion de la célébration de 300 ans d’hydrographie française en 2020, le Shom propose un ouvrage, rédigé par Gilles Bessero et Hélène Richard, à paraître le 10 juillet aux éditions Locus Solus. La France possède l’un des plus vastes espaces maritimes du monde. Aujourd’hui comme hier le Shom a en charge la connaissance de ce domaine, connaissance essentielle à l’avenir de notre planète, dont la surface est couverte à 71 % par les océans. Mesurant très tôt les enjeux de la connaissance des océans, la France a été le premier État à se doter d’un service hydrographique national : le 19 novembre 1720 était créé le Dépôt des cartes et plans de la marine, dont le Shom est l’héritier. L'hydrographie sert la sécurité de la navigation et soutient les autres activités maritimes, incluant le développement économique, la sécurité et la défense, la recherche scientifique et la protection de l’environnement. Cette monographie, qui accompagne les expositions proposées à l’occasion de la célébration de 300 ans d’hydrographie française est un condensé d’histoire technique et scientifique, accessible à tous, très illustré de documents et de schémas. Cette histoire est marquée par des innovations telles que le sondeur à ultra-sons, qui supplanta le plomb de sonde, et la radiolocalisation, qui vint remplacer le positionnement à vue. Le dessin des cartes n'est plus réalisé à la main mais par ordinateur et la carte papier laisse la place à la carte électronique.

Gilles BESSERO, ancien directeur général du Shom, ancien directeur de l’Organisation hydrographique internationale, membre de l’Académie de marine. Hélène RICHARD, historienne, inspectrice générale des bibliothèques, et ancienne directrice du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, membre de l’Académie de marine.

Coédition Locus Solus - Shom avec le soutien de la ville de Brest Ouvrage broché rabats 16 x 24 cm - 64 pages tout couleur Très illustré (120 images, docs & archives) ISBN 978-2-36833-285-6 9 €

