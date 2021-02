A2V va livrer un bateau ultra-rapide au port de Monaco

La société rochelaise Advanced Aerodynamic Vessels (A2V) va livrer Monaco ONe, son troisième navire à portance aérodynamique, commandé par le port de Monaco. Construit à La Rochelle, le bateau mesure 11.95 mètres et peut transporter 12 passagers à une vitesse de croisière de 45 noeuds, 50 en pointe, sur les 10 milles qui séparent Monaco et Vintimille. Propulsé par deux moteurs Yanmar de 350 kW, il affiche une consommation de 2.5 litres/mille.

