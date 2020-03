ABB s’engage avec CorPower Ocean dans un projet de bouée houlomotrice

Le groupe helvético-suédois ABB s’engage auprès de CorPower Ocean, société créée en 2009 dont le siège est à Stockholm, pour développer une bouée houlomotrice. Cette dernière a conçu une bouée qui transforme l’énergie des vagues en électricité.

Une idée du cardiologue Stig Lundbäck, qui s’inspire des pulsations du cœur. La bouée est reliée au fonds avec un système d’ancrage sous tension. En se soulevant et plongeant, elle génère de l’énergie. D’autant plus qu’une nouvelle technologie de contrôle de phase permet d’entre en résonnance avec les vagues arrivant, ce qui amplifie le mouvement. CorPower affirme que son concept génère « cinq fois plus d’énergie par tonne d’équipement que d’autres technologies tirant de l’énergie des vagues ». CorPower, qui expliquait il y a quelques années vouloir produire des bouées de 20 mètres de long pour un diamètre de 8, vise un rendement de 10 MWh/tonne. Ces bouées, « compactes et légères », « sont facile à installer et à entretenir » avec des navires peu honéreux, vante l'entreprise suédoise.

Lors d'une nouvelle phase de développement, ABB doit apporter deux moteurs à moyenne tension. L’un doit alimenter le prototype lui-même, et l’autre participer au stockage de l’énergie. ABB Power Grids Sweden fournira deux transformateurs dont l’un sera dans la bouée. Les convertisseurs de fréquence, la programmation, l’installation et la mise en service seront également fournis par ABB.

Une bouée à échelle 1/2 a déjà été testée en Ecosse, dans les Orcades. ABB intervient dans la deuxième phase pour un prototype à échelle 1. L’objectif est de construire une flotte à horizon 2022-2023 pour être connecté à un réseau électrique.