Abidjan : des tracteurs électriques pour Côte d’Ivoire Terminal

Dans le cadre du projet du 2ème terminal à conteneurs du Port d’Abidjan, Côte d’Ivoire Terminal annonce la commande de 36 tracteurs électriques auprès du constructeur Gaussin. Ces engins de manutention vont équiper le futur terminal à conteneurs dont les travaux de construction ont été lancés en octobre 2020 par Côte d’Ivoire Terminal.

Cette commande de 9,9 millions d’euros (6,5 milliards de F CFA) fait partie des engagements pris par les actionnaires de référence de Côte d’Ivoire Terminal, Bolloré Ports et APM Terminals, dans le cadre du partenariat public-privé signé avec les autorités ivoiriennes. Elle s’inscrit notamment dans la volonté de faire de ce nouveau port, un pionnier en matière d’éco-responsabilité.

Les tracteurs électriques qui seront livrés vers la fin de l’année 2021 sont 100 % électriques, sans émissions de CO2 ou de pollution sonore. Ils permettent de réduire de 70% le coût de l’énergie consommée sur les terminaux. Équipés des batteries LMP de Blue Solutions, ces engins de manutention offrent des garanties de fiabilité, d’autonomie et de sécurité.

Fruit de la synergie entre Bolloré Ports, Blue Solutions, et le constructeur Gaussin, ces tracteurs électriques vont réduire l’empreinte environnementale du futur terminal à conteneurs. Côte d’Ivoire Terminal envisage ainsi de promouvoir des solutions logistiques éco-responsables sur la façade maritime ouest-africaine, plus respectueuses de l’homme et de son environnement et qui participent au programme de labélisation « Green Terminal ».

« Ces équipements électriques combinés aux efforts pour préserver la biodiversité vont réduire l’empreinte carbone de nos activités. C’est une priorité pour nous. Il s’agit pour Côte d’Ivoire Terminal d’innover et d’accélérer sa transition énergétique avec le concours du Port Autonome d’Abidjan. Les succès enregistrés par les premiers tracteurs électriques déployés par Gaussin sur d’autres terminaux portuaires en Afrique confortent la pertinence de notre choix » a déclaré Koen De Backker, Directeur général de Côte d’Ivoire Terminal.

À propos de Côte d’Ivoire Terminal

Après un appel d’offres international le consortium Bolloré Ports et APM Terminals s’est vu confier la construction et la gestion du 2ème terminal à conteneurs du Port d’Abidjan. Grâce à un investissement de plus de 262 milliards de FCFA, les travaux de construction du futur Côte d’Ivoire Terminal s’achèveront en 2022. D’une superficie de 37,5 hectares, ce nouveau terminal à conteneurs sera capable de traiter plus d’1,5 millions de conteneurs EVP par an et d’accueillir des navires de 16 mètres de tirant d’eau, le long de ses 1 100 mètres de quais. Il va générer 450 emplois directs, et des milliers d’emplois indirects. Il contribuera au développement des compétences et à la formation de la jeunesse ivoirienne aux métiers portuaires et à la manipulation d’équipements de dernière génération.

Communiqué de Côte d’Ivoire Terminal, 22/04/21