ACTI rachète Guinard Energies

Après le Chantier Bretagne Sud en 2019, le groupe varois ACTI vient d’acquérir une autre société bretonne du maritime, l’entreprise brestoise Guinard Energies, spécialisée dans les énergies marines renouvelables.

Voici le communiqué de presse diffusé par ACTI le 23 juillet :

En activité depuis près de 20 ans dans le Var, caractérisée par des métiers de très haute technicité, et par sa grande réactivité, le groupe ACTI poursuit son développement et accompagne ses clients au plus près de leurs activités. Après le rachat en 2019 de BSH (à proximité de Lorient dans le Morbihan), le groupe annonce aujourd’hui l’acquisition de la société Guinard Energies (Brest, Finistère) spécialisée dans les énergies marines renouvelables, et accentue ainsi la diversification de sa branche navale et son implantation en région Bretagne.

Guinard Energies, est une start-up brestoise, installée sur le site de la Technopole Brest-Iroise de Plouzané, au plus près de la mer et du savoir-faire maritime. Ses activités sont au coeur de l’innovation et de la transition énergétique. Elle travaille sur une gamme complète d'hydroliennes allant de 3,5 à 250 kW, évalue la faisabilité des projets, en assure la construction, mais aussi l’installation et la maintenance. Parmi ses chantiers emblématiques, figurent l’hydrolienne P154 en Ria d'Etel et le projet Blue labellisé par le pôle Mer Bretagne Atlantique début 2019.

Cette acquisition (avec reprise de l’intégralité des activités et des salariés) permet au groupe ACTI de renforcer sa présence auprès de ses clients de la région Bretagne et d’intégrer des activités complémentaires aux siennes avec des produits innovants, éprouvés et validés. Elle lui apporte également une force de frappe supplémentaire en matière d’ingénierie et de recherche-développement dans le secteur en croissance des énergies propres. Cette synergie de groupe rapproche l’expertise des ingénieurs passionnés de Guinard, avec le savoir-faire reconnu des techniciens du groupe ACTI pour mener à bien des projets de leur conception à leur maintenance.

« Avec les hydroliennes Guinard, le groupe ACTI pourra proposer de nouveaux services à ses clients historiques du naval, de l’industrie, de la production d’énergie et du bâtiment. Il s’agit d’une société avec laquelle nous partageons les mêmes valeurs en termes de raison d’être et d’utilité de l’entreprise. Ce rapprochement est un symbole de la réindustrialisation de la France, qui s’appuie notamment sur nos deux régions soeurs. », souligne Romuald Seillier, Président d’ACTI.