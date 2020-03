Actualités maritimes sur le Covid-19

Chers lecteurs. Vous trouverez dans un dossier dédié (lien ci-dessous) tous les articles de la rédaction de Mer et Marine en lien avec le coronavirus et son impact sur les activités navales et maritimes. Compte tenu de la gravité exceptionnelle de cette crise, de nombreux sujets liés au Covid-19 et d’intérêt public, ont été dès mardi 17 mars passés en consultation libre.

- Voir notre dossier sur le Covid-19