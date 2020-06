Aéronautique navale : il y a 41 ans, l'hélicoptère HSS prenait sa retraite

Nouvelle plongée dans les archives photographiques de Jean-Louis Venne avec aujourd'hui une belle série de clichés inédits. C’était il y a 41 ans, jour pour jour. Le 22 juin 1979, une grande cérémonie était organisée sur l’ancienne base d’aéronautique navale de Saint-Mandrier pour le retrait du service des hélicoptères HSS-1 de la Marine nationale. Tous les anciens ayant servi sur ces machines (encore en activité ou en retraite) avaient été invités, la cérémonie étant marquée par un impressionnant défilé aérien composé de vingt-trois hélicoptères, soit douze HSS de la flottille 33F suivis par leurs successeurs au sein d’une formation de neuf Lynx, puis deux Super Frelon, et même un vingt-quatrième appareil, en l’occurrence une Alouette III, chargée des photos aériennes. Un défilé clôturé par le HSS n°944 déployant un grand pavillon tricolore. Après avoir survolé la piste de la BAN, tous les appareils avaient atterri dans une imposante manœuvre pour venir se parquer en face des autorités, des invités et du personnel de la BAN.

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

Cérémonie du 22 juin 1979 à Saint-Mandrier (© JEAN-LOUIS VENNE)

HSS amené devant le carré officiers de la BAN (© JEAN-LOUIS VENNE)

HSS amené devant le carré officiers de la BAN (© JEAN-LOUIS VENNE)

Une partie des anciens des HSS (© JEAN-LOUIS VENNE)

(© JEAN-LOUIS VENNE)

Hélicoptère américain, le HSS-1 (ou SH-34) est la version navalisée, notamment apte à la lutte anti-sous-marine, du Sikorski S-58/H-34. Mis en service à partir de 1954 aux Etats-Unis, cet appareil, dont une version est produite sous licence au Royaume-Uni sous le nom de Wessex, a été fabriqué en France par Sud Aviation, qui en a sorti environ 300 exemplaires de différents modèles pour l’armée de Terre et la Marine nationale. Celle-ci l’a employé à partir de 1956 pour des missions de lutte anti-sous-marine et de transport, notamment au sein des flottilles 31F, 32F et 33F, ainsi que dans l'escadrille 20S pour la formation et l'expérimentation d'équipements. A une époque où les moyens de localisation et d'identification n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, les hélicoptères de la 31F arboraient sur leur nez et flancs de grandes lettres blanches et ceux de la 32F des lettres oranges, ce qui permettait lorsque les appareils effectuaient des stations sonar à plusieurs de se reconnaître visuellement. Les HSS ont été remplacés en 1979 par les Lynx, qui vont à leur tour prendre leur retraite à la fin de cet été.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.

HSS en mai 1978 (© JEAN-LOUIS VENNE)

HSS sur le porte-avions La Fayette (© : JEAN-LOUIS VENNE)

La BAN de Saint-Mandrier le 15 juin 1979 (© : JEAN-LOUIS VENNE)