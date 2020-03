Aéronautique navale : la 22S va disparaitre, la 32F réactivée

La composante hélicoptères de la Marine nationale va vivre d’importants changements dans les mois qui viennent, a appris la rédaction de Mer et Marine. Tout va commencer avec le retrait du service, cet été, des derniers Lynx de l’aéronautique navale française. Il n’en restait plus que 10 en ligne fin 2019, 9 étant affectés à la flottille 34F basée à Lanvéoc-Poulmic et un autre au CEPA/10S. Jusqu’au dernier moment, ils continueront de voler et à embarquer sur les deux ultimes frégates anti-sous-marines du type F70 ASM, les La Motte-Picquet et Latouche-Tréville, dont le retrait du service est à ce stade programmé d’ici l’été pour la première et en 2022 pour la seconde.

Le renouvellement des Lynx sera achevé en 2021 avec la livraison des 4 derniers Caïman Marine (version française du NH90 NFH), dont 23 sont actuellement opérés dans les flottilles 31F (Hyères) et 33F (Lanvéoc) sur les 27 commandés. Quant au CEPA/10S, après le retrait des Lynx, il n'aura plus de machine attitrée.

Mais le principal changement à venir découle de la fin des Alouette III et l’intégration de la flotte intérimaire d’hélicoptères. Celle-ci porte sur la location pour une période de 10 ans de 12 Dauphin N3 (contrat remporté par DCI et Héli-Union) et 4 H160 (marché notifié à Airbus Helicopters, Babcock et Safran) qui vont permettre d’éviter une rupture capacitaire en attendant l’arrivée des futurs Guépard Marine. Les premières livraisons de cette version navalisée du H160 M n’interviendront en effet qu’à partir de 2028. En tout, 49 Guépard doivent être commandés pour la marine afin de remplacer les Alouette III (une vingtaine était auparavant en service), puis les 6 Dauphin Secours Protection Intervention (SPI) et 3 Dauphin Pedro de la 35F, ainsi que les 16 Panther de la 36F.

Fin 2019, il ne restait plus que 9 Alouette III (série 319) en ligne dans l’aéronautique navale, toutes regroupées au sein de l’escadrille 22S, basée à Lanvéoc et qui compte des détachements outre-mer armant les frégates de surveillance. Cette formation accueille également 4 Dauphin N3 loués depuis 2018 à la société NHV afin de remplacer d’anciennes Alouette III (série 316) au profit de l’Ecole de spécialisation sur hélicoptères embarqués (ESHE).

A partir de 2021, l’escadrille 22S va disparaitre en tant que tel pour reprendre les traditions de la 34F, temporairement mise en sommeil après le retrait des Lynx cet été. L’unité deviendra l’an prochain la 34F/ESHE, combinant une double fonction opérationnelle et de formation. Elle intègrera à cet effet, en plus des 4 Dauphin NHV, 6 des 12 Dauphin DCI/Héli-Union, soit un total de 10 hélicoptères de ce type. Les 6 autres Dauphin de la flotte intérimaire seront affectés à la 35F, s'ajoutant aux 9 hélicoptères dont dispose actuellement cette flottille, à laquelle sont aussi rattachés les 2 Dauphin N3+ acquis en financement interministriel pour la Polynésie et mis en service en 2011 et 2012.

Quant aux 4 H160, attendus à partir de début 2022, ils seront affectés à la 32F, qui avait été mise en sommeil en 2016 après le transfert à l’armée de l’Air de ses deux derniers appareils (des EC225 qui avaient temporairement assuré à partir de 2010 la relève des anciens Super Frelon). La 32F va donc être réactivée et sera basée comme elle l’était auparavant à Lanvéoc. Trois des H160 y seront stationnés, le quatrième étant basé à Cherbourg-Maupertus. Ces nouveaux appareils permettront de remplacer, sur les missions de recherche et de sauvetage en mer (SAR), les Caïman qui pourront ainsi se concentrer sur leur vocation principale : l’embarquement sur frégates multi-missions (FREMM) et le porte-avions Charles de Gaulle.

Concernant les détachements de la 22S présents Outre-mer, trois (avec chacun une Alouette III) sont actuellement stationnées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et en Martinique, où les machines sont embarquées sur les frégates de surveillance basées dans ces territoires (Vendémiaire à Nouméa, Prairial à Papeete et Germinal ou Ventôse à Fort-de-France). Les appareils vont revenir en métropole d’ici 2022 et seront remplacés par les nouveaux Dauphin de la flotte intérimaire (35F pour les Antilles et 34F/ESHE pour Nouméa, Papeete et La Réunion). Il en sera de même pour les détachements de Panther de la 36F qui embarquent sur les frégates de surveillance basées aux Antilles (Germinal ou Ventôse donc) et à La Réunion (Floréal et Nivôse). Tous les Panther seront donc concentrés en métropole, d’où ils seront prioritairement embarqués sur les frégates qui y sont basées, en particulier les La Fayette.

Alouette III, Dauphin SPI, Panther et Caïman Marine (© MARINE NATIONALE)