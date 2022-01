Aéronautique navale : le premier H160 de la flotte intérimaire a débuté ses essais

Le premier des six H160 de la flotte intérimaire d’hélicoptères de la Marine nationale a débuté ses essais en vol depuis le site de Marignane d’Airbus Helicopters, a appris Mer et Marine. L’aéronautique navale attend la livraison de cet appareil au printemps, puis celle des cinq autres machines d’ici la fin 2023. Le second hélicoptère devrait être également opérationnel cette année. Il …