AIDA va redémarrer en août ses croisières en Allemagne

Avec seulement trois navires et dans un premier temps pour des itinéraires sans escale, la compagnie allemande AIDA Cruises a annoncé son intention de reprendre son activité le mois prochain. Avec d’abord le paquebot AIDAperla au départ d’Hambourg le 5 août, puis l’AIDAmar de Warnemünde (Rostock) le 12 août et l’AIDAblu de Kiel le 16 août. Pour permettre cette reprise partielle d’activité, d’importantes mesures sanitaires seront mises en place avant l’embarquement et pendant le séjour à bord des navires, dont la capacité sera réduite afin de respecter les gestes barrières et éviter les concentrations de passagers. Dans un second temps, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et de la réouverture de ports à l’étranger, AIDA Cruises espère ajouter des escales à ses croisières et reprendre progressivement ses itinéraires en Europe.

Filiale du géant américain Carnival via le groupe italien Costa, dont elle est une filiale, AIDA Cruises compte une flotte de quatorze paquebots.

