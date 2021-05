AIP du BV pour le Trade Wings 2500, porte-conteneurs vélique

La société de classification Bureau Veritas (BV) a délivré une approbation de principe (AIP) pour le Trade Wings 2500, un porte-conteneurs conçu par l’architecte français VPLP Design, la société de conseil basée à Marseille Alwena Shipping, l’institut de conception chinois CSSC-SDARI et l’entreprise française Ayro. Le navire de 2500 EVP de 197 mètres de long, pour 32 de large combine un système de six voiles rigides Oceanwings et une propulsion GNL-électrique avec des pods.

