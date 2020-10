Airbus : LD Seaplane se sépare des deux navires affrétés

LD Seaplane adapte ses moyens aux besoins de son client, Airbus. La filiale de Louis Dreyfus Armateurs (LDA), qui assure le transport maritime de l’avionneur européen, s’est séparée du Spirit of Montoir et s’apprête à faire de même avec le Mobile Express, a appris Mer et Marine auprès de l’armateur. Ces navires affrétés transportaient des pièces pour l’avionneur en Europe et vers les Etats-Unis. Ainsi, LD Seaplane se réorganise et réduit sa flotte de cinq à trois navires en opération, alors qu’Airbus traverse une période très difficile du fait des conséquences de la pandémie de coronavirus.

Le Spirit of Montoir (ex-Frijsenborg, 180 mètres de long pour 26 de large et 2500 mètres linéaires, sorti des chantiers italiens Visentini en 2016 ) affrété auprès de l’armateur danois Weco Roro depuis 2017 et exploité sur la ligne Milk Run Med (Montoir, Tanger, Tunis, Naples et Cadix) a été restitué fin août. Le navire sous pavillon italien est désormais affrété par la compagnie tunisienne Cotunav sur une ligne entre Marseille, Radès et Barcelone pour une période ponctuelle. Le second navire affrété (depuis 2019), le Mobile Express (ex-Wedellsborg, sistership du Spirit of Montoir), qui assurait la liaison vers la nouvelle usine d’assemblage américaine de Mobile, en Alabama, va lui être rendu à la fin du mois à Weco Roro.

Le Mobile Express (© : MER ET MARINE)

Ainsi, LD Seaplane ne conserve que les trois navires armés par LDA sous pavillon français : les City of Hamburg, Ciudad Cadiz et Ville de Bordeaux (actuellement en arrêt technique à Santander). La flotte va être réorganisée pour desservir la Méditerranée et les Etats-Unis. « Le schéma logistique n’est pas encore totalement figé dans la mesure où il y a des gros ajustements au niveau des plannings de production Airbus. Tout cela est en cours d’analyse et on est en train de mettre en place l’organisation de flotte à partir du 1er janvier. Globalement, nous allons continuer avec trois navires pendant au moins l’année 2021 », indique-t-on chez LD Seaplane.

Ces ajustements sont une conséquence directe des difficultés rencontrées par Airbus depuis le début de la pandémie de coronavirus qui a durement affecté le transport aérien. Entre début avril et fin septembre, Airbus a enregistré un total de 15 commandes contre 241 sur la même période l’an passé. L’avionneur a dû baisser ses cadences de production de 40% et veut supprimer 15.000 postes.

« Les relations avec Airbus sont toujours bonnes. Depuis 2004, nous sommes en partenariat avec eux sur le transport maritime et nous allons continuer dans cet esprit. On est dans le creux de la vague, comme tout le monde industriel de l’aéronautique et les sous-traitants qui y sont rattachés. Il n’y a pas de remise en cause du transport maritime, c’est une adaptation des moyens en fonction de besoins du client », indique encore LD Seaplane.

