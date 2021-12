Airseas : le système d’aile de kite Seawing installé sur le Ville de Bordeaux

Le système de kite Seawing conçu par Airseas a été assemblé et installé sur le roulier Ville de Bordeaux de Louis Dreyfus Armateurs, lundi 6 décembre, a constaté Mer et Marine. L’opération s’est déroulée au Môle d’Escale, dans le port de La Pallice, à La Rochelle. Une cuve de stockage, accueillant l’aile de 500 m2 repliée, et le mât de 35 mètres pour déployer le dispositif ont été fixés à la proue du navire. Ce dernier a aussi été doté du système informatique pour…