Akrocéan fournira des données au danois Energinet

Nouveau succès pour Akrocéan. La société française spécialisée dans la fourniture de données météo-océaniques collectées in situ a décroché un contrat avec Energinet, le gestionnaire du réseau de transport danois d’électricité. Akrocéan doit déployer l’un de ses LiDAR flottants Windsea en mer du Nord. Il fournira des données de vent pendant douze mois sur le futur champ Thor.

Situé à l’Ouest de la péninsule du Jutland, ce champ doit être équipé d’éoliennes produisant de 13 à 15 MW. Il s’agit du premier champ éolien d’une série de trois à bâtir dans les eaux danoises avant 2030, pouvant produire, en tout, 2.4 GW. Thor doit être pleinement opérationnel fin 2027.

Akrocéan a, par ailleurs, récemment annoncé la signature d’un nouveau contrat de quatre ans avec Météo France pour la réalisation de campagnes de mesures sur le littoral français pour l’éolien offshore. Un autre contrat a été décroché par la société basée à Guérande l'automne dernier pour mesurer le vent et la houle sur le futur champ Star of the South de 2 GW, au large de l’Etat de Victoria, en Australie.