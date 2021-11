Alarmes : exclusivités Marinelec aux salons maritimes internationaux

La reprise des salons d’automne est l’occasion de prendre le pouls de l’industrie maritime et de renouer le contact direct avec les professionnels en demande de nouveaux équipements et solutions pour les navires. MARINELEC Technologies se félicite de retrouver la communauté maritime internationale aux salons EUROPORT à Rotterdam et au METS à Amsterdam avec de nouveaux produits d’alarme et de gestion de l’énergie.

Gagnant-gagnant

Concepteur et fabriquant, MARINELEC Technologies crée des produits répondant ou anticipant les contraintes réglementaires et d’exploitation des navires, dans une démarche continuelle de progrès. Des fonctionnalités au design, en passant par l’expérience utilisateur, son bureau d’études et ses techniciens travaillent avec une approche gagnant-gagnant avec l’industrie navale et les armateurs.

Par exemple, dans le cadre de son partenariat avec les Chantiers de l’Atlantique, MARINELEC Technologies a repensé ses colonnes lumineuses. Plus ergonomiques, avec un design optimisé les nouvelles colonnes présentées au salon offrent des performances accrues pour répondre à un usage soutenu et en nombre à bord des paquebots, de plus en plus gros et de plus en plus technologiques, à l’image Wonder of the Seas, le plus gros du monde, sorti des chantiers français en août dernier. Le secteur de la croisière, malgré la crise sanitaire a maintenu ses commandes de navires, ce qui offre de belles perspectives à l’industrie navale et aux équipementiers spécialisés comme MARINELEC Technologies.

Des produits spécifiques pour être vu et entendu

Depuis les tableaux de commande et de surveillance des feux de navigation, en passant par le système d’alarme général ou les signaux sonores et lumineux, MARINELEC Technologies conçoit des produits pour se signaler aux autres navires et communiquer les messages d'alerte dans les différents locaux à bord de tous types de navires, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les colonnes lumineuses d’information sont spécialement conçues pour diffuser des informations sonores et visuelles à destination des membres d’équipage dans des environnements bruyants. Elles doivent être installées en salle des machines et dans tout autre local technique, dans le but d’avertir les personnes responsables de la sécurité́ du navire.



La nouvelle colonne lumineuse d’information SIRIUS ©Marinelec Technologies

Performance et sécurité accrues

Assurer pleinement ces fonctions de sécurité à bord des immenses paquebots – le Wonder of The Seas dispose par exemple de 2 700 cabines passagers et 16 ponts accueillant 6 360 passagers et 2100 d’équipage - est un enjeu majeur. Ainsi, le profilé aluminium et les plaques de plexiglass des anciennes colonnes lumineuses (CL09) de MARINELEC Technologies ont été remplacés par un tube cylindrique, disponible en deux longueurs pour afficher 6 ou 9 pictogrammes entièrement personnalisables ; une conception ergonomique qui, grâce à l’utilisation de matière diffusante, permet un affichage à 360° et accroît la visibilité des signaux. La sécurité s’en verra ainsi renforcée. La colonne est aussi plus légère, ce qui en facilite la manipulation et l’installation à bord, un critère important lorsque l’on peut en compter 30 ou 40 à bord de ce type de navire.

L’autre point essentiel de la nouvelle colonne, baptisée SIRIUS, du nom de l'étoile la plus brillante du ciel après le Soleil, est la possibilité de la connecter au tableau d’alarmes AVAS XM pour en assurer la gestion à distance et de manière centralisée depuis le poste de commande. Le séquenceur d’alarmes sonores et lumineuses AVAS XM conçu par MARINELEC Technologies est un système centralisé quatre-en-un des alarmes visuelles et sonores du navire dans un même équipement. Il assure les fonctions d’alarme générale, de contrôle du sifflet et de la corne de brume, la gestion des signaux en provenance et à destination du Public Address et la gestion des colonnes lumineuses d’information.

Standardisation, user-friendly, à vos ordres !

Après la refonte et la standardisation de sa gamme de centrales d’alarme, MARINELEC a aussi souhaité faire évoluer son transmetteur d’ordres, en anglais, Emergency Telegraph. Un produit discret mais réglementaire, qui permet de maintenir la communication entre la passerelle et la machine. Bien que les passerelles disposent directement des commandes-moteurs, le transmetteur d’ordres y est installé en qualité de système de secours.

Approuvé par le Bureau Veritas et reprenant les règles de transmission des ordres en cours dans la marine, le système MARINELEC Technologies offre la solution pour palier, en dernier recours, la défection du système de commande de propulsion. S’inspirant du coffret d’alarmes de ses centrales de détection incendie, le fabriquant français propose son nouvel ORION V3, à l’encombrement réduit, plus facile à intégrer et à installer. Il est aussi plus ergonomique et fonctionnel, la molette ayant été remplacée par des touches d’accès rapide et simples à activer.

ORION V3 - Marinelec Technologies

Exclusivité salons et disponibilité début 2022

La colonne lumineuse SIRIUS et le transmetteur d’ordre ORION V3 seront disponibles au premier trimestre 2022. Ces deux produits seront présentés en exclusivité au salon EUROPORT à Rotterdam, du 2 au 5 novembre (stand 8308) et du 16 au 18 novembre au METS à Amsterdam (stand 05.832.) MARINELEC Technologies expose sur ces deux salons au sein du Pavillon France.

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR MARINEC TECHNOLOGIES