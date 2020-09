Algérie Ferries attend un nouveau navire

Algérie Ferries (ENMTV) recevra bientôt son prochain navire, le Badji Mokhtar 3. Elle a publié une photo du navire à flot aux chantiers chinois de Guangzhou (GSI), annonçant qu’il entrera prochainement en service. Le Badji Mokhtar 3, ferry de 200 mètres de long pour 30 de large et un tirant d’eau de 6.7 mètres, dont le coût est évalué à 142 millions d’euros, pourra accueillir 1800 passagers et 600 véhicules à la vitesse de 24 noeuds. Mis à l’eau en avril dernier, sa livraison a été annoncée pour novembre de cette année. Algerie Ferries, qui dessert l’Espagne (Alicante et Barcelone), la France (Marseille) et l’Italie (Gênes), dispose de quatre navires, dont l’un est affrété. Il s’agit de l’El Djazair II, le Tariq Ibn Ziyad, le Tassili II et l’Elyros.

La compagnie est cependant quasiment à l’arrêt depuis la mi-mars en raison des mesures de restriction liées à la pandémie, l’obligeant à annuler plus de 300 traversées, selon la presse algérienne.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.