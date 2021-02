A la découverte du thonier Via Alizé

Piriou a livré la semaine dernière le Via Alizé, nouveau thonier-senneur congélateur dont la commande par Via Océan (anciennement Saupiquet) avait été annoncée en janvier 2019. Conçu par les bureaux d’études concarnois de Piriou, le navire a été réalisé par le chantier vietnamien du groupe à Nha Be, près d’Ho Chi Minh Ville. Il avait été mis à l’eau le 4 juillet dernier et, après son achèvement et ses essais, a été réceptionné le 8 février par son armateur.

Mer et Marine a depuis reçu des images permettant de découvrir plus en détails le navire, ses équipements de pont et espaces intérieurs.

Long de 63.7 mètres pour une largeur de 12.4 mètres et un creux de 6.1 mètres, le Via Alizé dispose d’une coque en acier et de superstructures en aluminium. Armé par 23 membres d’équipage, il peut atteindre la vitesse de 14 nœuds, avec des soutes contenant 350 m3 de gasoil et une réserve d’eau douce de 30 m3, pour une autonomie de 55 jours sans ravitaillement. Sa propulsion diesel développe 3000 kW, avec deux groupes principaux…