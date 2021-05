Alka Marine : contrat d'assistance à Deme pour le champ de Guérande

Alka Marine a remporté son premier contrat de longue durée dans l’éolien offshore, portant sur l’ensemble de la saison, auprès de l’armateur belge Deme. Après de courtes missions, l’Alma Kappa, le remorqueur de ce nouvel armateur français, participe depuis mi-avril aux travaux pour l’installation des fondations des éoliennes offshore du futur parc de Saint-Nazaire. Le navire réalise des relevés acoustiques et sondages pour garantir le respect de la vie marine. Il doit aussi assurer des opérations de soutage et de transfert d’équipage et de chargements.

La première des 80 fondations monopiles du futur parc éolien offshore implanté dans la zone du banc de…