A l’occasion du One Ocean Summit, qui se déroulera la semaine prochaine à Brest, Mer et Marine donne la parole aux chercheurs de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université. Une trentaine d’entre eux ont accepté, et nous les en remercions vivement, de partager leurs connaissances et travaux dans un grand nombre de domaines d’étude des sciences marines. Ainsi, vous découvrirez dans les jours qui viennent des articles passionnants qui permettent de mieux comprendre les océans, la vie qui y foisonne, leur importance en tant que régulateur du climat, leurs relations avec l’humanité…

L’occasion de découvrir une partie de la richesse maritime de l’Alliance Sorbonne Université, qui compte pas moins de 1500 enseignants, chercheurs, ingénieurs et techniciens impliqués dans des travaux sur les océans dans près de 30 laboratoires. Ce qui en fait la plus grande université de recherche marine d’Europe. Les travaux et les enseignements qui y sont réalisés relèvent de disciplines très variées, notamment la physique, la climatologie, la chimie, la géologie, la biologie, l’écologie, la géographie, l’histoire, l’archéologie, la paléontologie, la sociologie, la géopolitique…

Créé il y a un an, l’Institut de l'Océan a pour objectif de rapprocher ces équipes sur des projets océaniques interdisciplinaires, dégager une vision transverse et globale sur des problématiques maritimes, transmettre ces connaissances et faire valoir l’excellence et l’expertise maritime de l’Alliance Sorbonne Université.

L’institut de l'Océan est donc interdisciplinaire. Il s’applique à créer des synergies entre les équipes de recherche, à enrichir l’offre d'enseignement universitaire mais aussi de formation tout au long de la vie, à développer l’expertise mais aussi la science participative, et à consolider l’exploitation des grands outils scientifiques. Il a enfin pour mission de développer des liens de recherche et d’innovation entre Sorbonne Université et le monde maritime, ses acteurs institutionnels et économiques.

Les composantes de l’Alliance les plus impliquées dans la création de l’Institut de l'Océan sont Sorbonne Université et le Muséum National d’Histoire Naturelle. Elles disposent de cinq stations maritimes à Dinard, Roscoff et Concarneau en Bretagne, Banyuls et Villefranche-sur-Mer sur les côtes méditerranéennes. L’École Navale et la Marine nationale ont été associées à la création de l’Institut.

- Plus d’informations sur le site de l’Institut de l’Océan