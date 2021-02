Almaco va participer au programme BRF

En Septembre 2020, Chantiers de l’Atlantique a attribué à ALMACO le contrat de livraison de chambres froides, de cuisines et de buanderies pour les navires ravitailleurs du programme « Flotte logistique » (FLOTLOG). Il s’agit d’un projet clé en main incluant la fourniture et l’installation.

Le projet FLOTLOG, géré par l’OCCAr (Organisation conjointe de coopération en matière d'armement) pour le compte de la Direction générale de l’armement (DGA), consiste en la construction de quatre Bâtiments Ravitailleurs de Force (BRF) destinés à la Marine nationale. La construction a débuté en Mai 2020 au chantier naval Chantiers de l’Atlantique à Saint-Nazaire par le premier BRF qui prendra le nom de Jacques Chevallier*.

Chantiers de l’Atlantique a commandé à ALMACO la fourniture et l’installation des chambres froides, cuisines et blanchisseries pour les quatre navires, pour une superficie totale de 1037m². Joseph Kerebel, Vice-Président projets spéciaux chez ALMACO, déclare : « Nous sommes très honorés d’avoir été choisis comme fournisseur clé en main pour ce projet par Chantiers De l’Atlantique. Nous avons une longue histoire de réalisation de projets réussis ensemble et je n’ai aucun doute que ce projet sera également un succès. C’est la première fois qu’ALMACO fournit aux navires de la Marine des solutions de blanchisserie, alors nous sommes particulièrement heureux d’avoir cette occasion. »

Les quatre navires de soutien de 194 mètres de long seront livrés entre 2022 et 2029 à la Marine nationale française.

* Jacques Chevallier (1921-2009), ingénieur Français du génie maritime

Communiqué d'Almaco, 02/02/21