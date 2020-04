Alubat : le nouveau patron expose sa stratégie

Suite à sa prise de fonction en janvier dernier, le nouveau Directeur Général du chantier Alubat, Hakim RAHMOUN présente, en cette période toute particulière, sa stratégie.

Accompagné par les 14 actionnaires, représenté par Michel BERSON, Président du Conseil d’Administration, Hakim assoit le positionnement du chantier sur le marché du bateau en aluminium pour des programmes hauturiers.

Avant tout constructeur de voiliers 100% aluminium, dédiés au grand voyage, l’objectif est de renforcer cette activité d’origine marquée par deux gammes mythiques : OVNI et CIGALE.

Les OVNI, voiliers dériveurs intégraux, sont définis comme les 4x4 des mers pour naviguer en toute sécurité, dans toutes les zones du globe.

Les CIGALE, voiliers aux lignes tendues, sont véloces et confortables à toutes les allures grâce à une carène puissante et un intérieur épuré pour aller loin, partout, ailleurs.

Amorcé avec les OVNI 400 et 450, le rajeunissement des gammes se concrétise pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients et du marché. Deux avant-projets sont déjà en étude.

Le développement de la commercialisation de ces bateaux à l’international s’organise autour d’un réseau de distributeurs étrangers en expansion.

De plus, le chantier assure une activité de reconditionnement, dit « refit », de ses voiliers, que ce soit dans l’optique de mise en vente sur le marché de l’occasion ou bien de restauration pour des propriétaires désireux de profiter pleinement de leur bateau.

Dans tous les cas, les savoir-faire sollicités et reconnus en chaudronnerie, peinture, menuiserie, aménagement, systèmes embarqués et accastillage sont les mêmes que pour les constructions de bateaux neufs. Avec plus de 1500 voiliers autour du monde, le service « refit » proposé par le constructeur est essentiel et répond à un engagement écoresponsable : outre le fait que l’aluminium, en tant que matériau recyclable, puisse renaître sous d’autres formes, il est avant tout solide et durable dans son état de bateau.

En tant qu’expert de l’aluminium, le chantier met également ses compétences à la disposition des professionnels pour la fabrication de sous-ensembles ou pour tout projet de construction dans ce matériau. C’est une activité qu’Alubat réalise déjà, notamment avec des partenaires voisins en Vendée, mais méconnue. A travers ses expériences précédentes, Hakim Rahmoun maîtrise bien cette activité « B to B » et souhaite faire connaître plus largement ce service auprès des professionnels.

C’est aussi en collaboration avec des architectes navals qu’Alubat met toute son expertise au service de la construction custom pour des projets de voilier à l’unité, « one-off ». Ces constructions demandent une grande capacité d’adaptation et des finitions de qualité que le chantier révèle dans chacune de ses unités produites.

C’est donc quatre mois après sa prise de fonction que Hakim Rahmoun met en application sa stratégie malgré la situation inédite. Depuis l’annonce du confinement et après deux semaines d’organisation, l’activité du chantier monte en puissance pour atteindre une activité complète au 11 mai. Date à laquelle le chantier recevra de nouveau ses prospects et clients, avec toutes les dispositions de sécurité nécessaires, pour les essais en mer du nouveau modèle, l’OVNI 400, la prise de livraison des bateaux finis et la réception des bateaux en attente de refit.

Communiqué d’Alubat, avril 2020