Alumarine : nouvelle vedette de lamanage pour Lorient et barges pour Ecotank

Le chantier Alumarine de Couëron, près de Nantes, a remporté de nouveaux contrats dans le secteur portuaire, a appris Mer et Marine. Après avoir livré en décembre une vedette de lamanage de 7.5 mètres à Dunkerque, une unité de 8.25 mètres a été commandée par les lamaneurs de Lorient. Ce sera la quatrième unité d’une nouvelle gamme conçue par Alumarine avec le bureau d’architecture Geronimo Naval Design. Les deux premières, de 7 et 7.5 mètres, avaient été livrées au printemps dernier à Lamanage Huchet Desmars (LHD) et au Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire.

La vedette récemment livrée aux lamaneurs de Dunkerque ( © ALUMARINE )

Livrable en juin prochain, la future vedette lorientaise, dont la construction débutera la semaine prochaine, sera comme toutes les productions du chantier réalisée en aluminium. Pouvant accueillir six lamaneurs, elle mesurera 8.25 mètres de long (8.55 avec défenses) pour 3.3 mètres de large (3.6 avec défenses) et 1.35 mètre de tirant d’eau, pour un déplacement lège armé de 6 tonnes. Equipée d’un moteur Volvo D7C TA de 265 cv et d'un propulseur d’étrave hydraulique, elle pourra atteindre la vitesse de 14 nœuds à pleine charge avec une capacité de traction de 19 KN en marche avant et 7 KN en marche arrière.

Vue de la future vedette lorientaise ( © ALUMARINE / GERONIMO )

Autre commande enregistrée par Alumarine, celle de nouvelles barges conçues par la société Ecotank de Mouans, dans les Alpes Maritimes, pour la récupération et le traitement des eaux usées de navires, notamment les yachts. Le chantier, qui a déjà livré huit unités à ce client par le passé, va en construire trois de plus, avec une option pour au moins deux autres. Alumarine va réaliser les coques, qui seront ensuite acheminées par voie routière chez Ecotank où elles seront équipées. Déjà en cours de fabrication à Couëron, ces trois coques seront livrées fin janvier. Longues de 6.6 mètres pour une largeur de 2.48 mètres, ces barges autopropulsées seront équipées d’un moteur de 50 cv.

( © ALUMARINE )

( © ECOTANK )

Conçues pour la récupération d’eaux noires, d’eaux grises et d’eaux de cale, elles peuvent les traiter directement à leur bord grâce à une centrale dédiée et en collecter jusqu’à 4.5 tonnes dans leurs réservoirs. Les bateaux sont également équipés à l’avant d’un filet pour récolter en navigant les macro-déchets dans les ports et les zones de mouillage. Il est également possible de les équiper d'une lance à incendie avec une capacité de pompage de 300 litres par minute, ce qui permet en cas d’urgence de pouvoir les employer pour l’assistance à des navires en détresse.

© Un article de la rédaction de Mer et Marine. Reproduction interdite sans consentement du ou des auteurs.