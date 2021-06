Animaux vivants : des conditions de transport maritime catastrophiques

Une étude réalisée par Robin des Bois, en partenariat avec les ONG Animal Welfare Foundation et Tierschutzbund de Zürich, met en lumière les conditions de transport maritime des animaux vivants par des navires agréés par l’Union Européenne. Un article d'Hervé Deiss de Ports et Corridors

Le transport d’animaux vivants tend à se développer ces dernières années entre les pays producteurs d’Europe et les pays consommateurs du Moyen-Orient et d’Afrique.

Des navires agréés par l’Union européenne

Or, le transport de ces animaux, destinés à l’abattage, se réalise dans des conditions que les organisations Robin des Bois, Animal Welfare Foundation et Tierschutzbund estiment catastrophiques. Le transport de bovins et d’ovins au départ d’Europe doit se faire par des navires bétaillers agréés par l’Union européenne. Le rapport réalisé par les trois ONG détaille le type de navires que l’UE a agréé.

Un navire converti et sous-normes

Pour les organisations, la bétaillère maritime type agré…