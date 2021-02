Anne-Elisabeth de Montaignac nommée directrice Qualité de Naval Group

Anne-Elisabeth de Montaignac pilote, depuis le 4 janvier 2021, la direction Qualité Groupe de Naval Group. A ce titre, elle a en charge le système de management du groupe, le management de la qualité de nos programmes, produits et prestations. Elle oriente et consolide les démarches d’amélioration pour atteindre l’excellence et la satisfaction de nos clients en lien avec les ambitions du groupe. Trois axes de travail sont engagés dans le cadre du programme de transformation « Naval 2025 » : l’écoute clients, la culture qualité et l’engagement au « bon du premier coup ».

Biographie d’Anne-Elisabeth de Montaignac

Ingénieure généraliste formée à l’Ecole Polytechnique Féminine ainsi qu’à l’Institut d’Administration des Entreprises de Paris, Anne-Elisabeth de Montaignac intégra Naval Group en 2011 en tant que Directrice des Activités en développement du site Naval Group de Cherbourg. Elle y occupa ensuite les postes de directrice QHSE (Qualité, Hygiène, Santé et Environnement), de directrice Qualité et Progrès de la direction sous-marins et enfin, depuis 2017, de directrice des Opérations Qualité. Parallèlement à ses engagements professionnels, elle a été auditrice de la 56ème session nationale Armement et Economie de Défense dispensée par l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale.

Communiqué de Naval Group, 11/02/21

Anne-Elisabeth de Montaignac (© : NAVAL GROUP)