Appel à candidatures pour le remplacement des Abeille Flandre et Languedoc

Après des mois d'attente, le nouvel appel à candidatures pour le remplacement des Abeille Flandre et Abeille Languedoc est paru. Le dossier, désormais piloté par les instances parisiennes du ministère des Armées qui ont pris le relais de Brest, souffre de plusieurs années de retard, alors que les deux remorqueurs d'intervention, d'assistance et de sauvetage, basés à Toulon et Boulogne-sur-Mer, entament leur 42ème année de service.

Pour mémoire, la toute première procédure de remplacement de ces deux navires essentiels à l'action de l'Etat en mer date de novembre 2017 et prévoyait une entrée en flotte des nouvelles unités... en juillet 2020. Procédure, recours des perdants, tribunal administratif de Rennes, nouveau recours, changement de règlement financier (voir notre article détaillé)... le chemin de croix aura donc duré plus de 30 mois.

Le nouvel appel à candidatures a été réécrit et prévoit désormais de nouvelles conditions, notamment le fait de pouvoir faire présenter des navires d'occasion et un contrat d'affrètement de 120 mois non renouvelables. Les candidats, qui doivent obligatoirement être français avec des navigants français, ont jusqu'au 16 juin pour présenter leurs offres.

