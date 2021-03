ARBARA POMPILI, ANNICK GIRARDIN ET BÉRANGÈRE ABBA LANCENT L’APPEL À PROJETS « FRANCE VUE SUR MER » POUR L’EXTENSION DU SENTIER DU LITTORAL

Barbara POMPILI, ministre de la Transition écologique, Annick GIRARDIN, ministre de la Mer, et Bérangère ABBA, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité, lancent l’appel à projets « France vue sur mer » auprès des maitres d’ouvrages publics.



Mise en œuvre dans le cadre du plan national de relance France Relance, cette initiative vise à offrir à tous les promeneurs un accès libre et gratuit à de nouveaux tronçons du sentier du littoral, à restaurer ceux qui le nécessitent pour des raisons de sécurité et de préservation de la biodiversité, et à constituer une continuité d’itinéraires le long des littoraux français, passant de 5 800 à près de 7 000 kilomètres.

Lancé officiellement le 4 mars 2021, l’appel à projets « France vue sur mer » est doté d’une première enveloppe sur le budget France Relance de 5 millions d’euros et comporte 3 axes :

- La plateforme numérique « France vue sur mer » : tout porteur public, au premier rang desquels les collectivités, peut y faire une demande d’aide (études préalables à des travaux, et travaux).

Cette plateforme est accessible via le site : https://www.cerema.fr/fr/france-vue-mer-sentier-littoral

- Le déploiement d’une communication nationale : des évènements seront annoncés au cours des prochaines semaines sur les territoires de projet, avec les acteurs de terrain.

- La création d’un réseau d’acteurs engagés : ce partenariat entre l’État, les acteurs publics et la société civile permet de fédérer une communauté d’acteurs pour faire vivre l’initiative « France vue sur mer ».

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique : « Patrimoine commun exceptionnel, le sentier du littoral profite du souffle de France Relance pour s’étendre. Entre terre et mer, ce parcours permet un accès libre et gratuit sur des sentiers d’exception, tout en garantissant la protection des espaces et des écosystèmes qui les peuplent. »

Annick Girardin, ministre de la mer : « Le sentier du littoral est le symbole le plus visible et sans doute parmi les plus précieux de notre patrimoine maritime. Il forme des itinéraires chargés d'histoires, de sel et d'embruns, des itinéraires qu’il nous faut préserver et valoriser. Pour l’agrandir et le restaurer, nous avons besoin du concours de chacun et d’un partenariat fort entre l’État, les acteurs publics et la société civile. D’ici quelques mois, la destination touristique « France vue sur mer » va revêtir une identité et une reconnaissance qui dépassera nos frontières. »

Bérangère Abba, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité : « Le sentier du littoral est un atout touristique pour les communes qu'il traverse. Son extension s’inscrit dans le développement d’un tourisme responsable et durable, particulièrement soucieux de son impact sur la biodiversité. L’initiative « France vue sur mer » est ainsi l’occasion de renforcer les actions de terrain visant l’information pédagogique et la sensibilisation continue des promeneurs à la fragilité des écosystèmes et à leur nécessaire préservation. »

Le sentier du littoral, un parcours privilégié pour découvrir le bord de mer et ses enjeux

Le sentier du littoral, c’est le libre accès aux rivages et la possibilité de découvrir l’exceptionnelle richesse de notre patrimoine littoral, en France métropolitaine et dans les Outremers : des sites et des paysages ouverts et préservés, une biodiversité variée et fragile, des cultures et des économies locales liées au littoral et à la mer.

Pour en savoir plus sur le sentier du littoral : https://www.mer.gouv.fr/sentier-du-littoral

Communiqué du Gouvernement