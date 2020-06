APPELS A MANIFESTATION D’INTERET - PORT DE CHERBOURG

Autorité Portuaire des ports de Caen-Ouistreham, Cherbourg et Dieppe depuis le 1er janvier 2019, PORTS DE NORMANDIE a pour rôle d’aménager le domaine portuaire, de choisir les intervenants portuaires (concessionnaires, remorquage…), d’orienter la politique de développement des ports et, enfin, de garantir la sécurité des accès nautiques.

Le port de Cherbourg se singularise par la réalisation, ces dernières années, d’importants investissements liés aux Energies Marines Renouvelables (EMR). Cette évolution traduit la volonté :

- D’accueillir de nouvelles activités industrielles ou logistiques liées aux EMR ;

- Mais également, de conserver et amplifier les activités historiques du port : Transmanche, Classe 1 (explosifs), logistique portuaire en général, construction et réparation navale/nautique, pêche et transformation des produits de la mer.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi SAPIN II, n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, par l’ordonnance n° 207-562 du 19 avril 2017, la délivrance des titres d’occupation du domaine public fait l’objet d’une procédure spécifique selon l’activité exercée dans le cadre de l’occupation.

Ports de Normandie lance ainsi 3 Appels à Manifestation d’Intérêt sur le port de Cherbourg, qui visent à susciter des candidatures et des propositions pour :

- La conception, la réalisation et l'exploitation d'un terminal classe 1 (explosifs) sur une parcelle dédiée d’environ 1ha située sur les terre-pleins des Flamands. Cet AMI concerne le déménagement du terminal existant.

- L'implantation ou le développement d'activités, permanentes ou temporaires, de nature industrielle, logistique, voire d’innovation, liées aux Energies Marines Renouvelables et nécessitant un besoin foncier ou immobilier à proximité du bord à quai. Près de 60 ha sont disponibles.

- La location de lots immobiliers ou fonciers sur différentes zones industrialo-portuaires pour les entreprises des secteurs de la logistique, de la construction/réparation nautique et naval, des produits de la mer, et du soutien aux Energies Marines Renouvelables. Environ 15 000 m2 d’immobilier et 20 hectares de foncier sont à louer.

La simultanéité des appels à projets a pour objectif de répondre aux enjeux d’organisation du port et de coexistence des activités. Toutefois, les candidatures et projets présentés peuvent ne porter que sur un ou plusieurs AMI(s) et sur une ou plusieurs implantation(s).

Le cas échéant, ces AMIs auront également, à l'issue de la procédure, pour objet de désigner le/les candidats retenu(s).

La remise des propositions est fixée au 10 juillet 2020 à 12 h 00.

Les mémoires d’information, règlements de consultation, ainsi que les formulaires de réponse de ces AMIs, sont consultables sur le site portsdenormandie.fr Menu «Professionnels» > Rubrique «Appels à manifestation d’intérêt».

