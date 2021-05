Après débat public, le projet de parc éolien de Dunkerque se poursuit

La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, était en déplacement lundi à Dunkerque où elle a confirmé la poursuite du projet de construction du parc éolien en mer. Cette décision fait suite au débat public mené entre le 14 septembre et le 20 décembre 2020 par la Commission particulière du débat public (CPDP) qui avait rendu ses recommandations en février dernier. Avec un maximum de 46 éoliennes offshore, le projet porté par la société Eoliennes en Mer de Dunkerque (consortium formé de EDF Renouvelables, Enbridge et RWE Renewables), doit avoir une capacité de 600 MW et commencer sa…