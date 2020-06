Après le retrait du service de La Moqueuse, plus qu’un P400 opérationnel

Le patrouilleur La Moqueuse a été retiré du service le 21 mai à Nouméa, à l’issue d’une carrière opérationnelle de 33 ans. Admis au service actif en avril 1987, ce bâtiment était l’une des deux dernières unités du type P400 encore opérationnelles au sein de la Marine nationale. Egalement basé en Nouvelle-Calédonie, l’ultime représentant de cette classe, La Glorieuse, datant aussi de 1987, doit tirer sa révérence en 2022. Ces deux P400 seront remplacés par les premier et troisième des six nouveaux patrouilleurs outre-mer (POM), dont les livraisons sont prévues en 2022 et 2024 (les quatre autres POM, livrables entre 2023 et 2025, seront stationnés par paire à Tahiti et à La Réunion). Des bâtiments de nouvelle génération plus grands et aux capacités accrues, avec notamment l'emport de drones aériens, en particulier le futur SMDM.

Vue des futurs POM (© SOCARENAM / MAURIC)

Contrairement à d’autres anciens patrouilleurs ultramarins déjà désarmés, La Moqueuse ne va pas immédiatement (et peut être jamais) rentrer en métropole. Désarmée sur place, elle devrait servir au cours des deux prochaines années de réserve de pièces détachées pour La Glorieuse. Puis, une fois cet ultime P400 retiré du service, le sort des deux coques sera décidé. Pour l’heure, toutes les options restent ouvertes, dont une déconstruction locale, en Nouvelle-Calédonie ou dans la région.

La Moqueuse (© MARINE NATIONALE)

Une longue et riche carrière en Océanie

Née comme les autres P400 au chantier CMN de Cherbourg, La Moqueuse a été basée dès le début de sa carrière en Nouvelle-Calédonie, où elle arrive en juin 1987. Chemin faisant, elle assure peu avant de rallier Nouméa le sauvetage de plus de 350 boat-people vietnamiens en mer de Chine. « Plus tard, elle porte assistance à deux pêcheurs à la dérive pendant plusieurs jours après le naufrage de leur embarcation. La Moqueuse s’est également faite remarquer par son soutien lors de la prise d’otages d’Ouvéa en 1988. Elle participa activement à la police des pêches, notamment via les différentes phases de l’opération UATIO destinée à la protection des ressources marines menacées par les blue boats, navires vietnamiens s’adonnant à la pêche illégale d’holothuries. Enfin, elle prit part, tous les deux ans, à l’exercice Croix du Sud, entraînement conjoint interarmées et international », souligne la Marine nationale. Celle-ci précise que le patrouilleur « aura navigué l’équivalent de sept années continues et faisant escale des dizaines de fois depuis Wallis et Futuna jusqu’aux îles Fidji, en passant par l’Australie, touchée 39 fois ». Soit, depuis 1987, 467.550 milles parcourus, représentant l’équivalent de 21 tours du monde. Sa dernière mission s’est déroulée du 11 au 15 mai, avec une patrouille dans les îles Loyauté.

Longs de 54.8 mètres pour une largeur de 8 mètres et un déplacement de 480 tonnes en charge, les P400, armés par un équipage de 30 marins et pouvant accueillir 20 personnes supplémentaires, peuvent atteindre la vitesse de 20 nœuds et franchir 1800 nautiques à 15 nœuds, avec une autonomie pouvant atteindre trois semaines. Leur armement comprend un canon de 40mm, un affût de 20mm et deux mitrailleuses de 7.62mm. La drome est quant à elle composée de trois semi-rigides.

La Moqueuse (© MARINE NATIONALE)

Neuvième P400 français retiré du service

Vendu à plusieurs autres pays, dont le Gabon et Oman, le modèle P400 a été réalisé par CMN à dix exemplaires pour la marine française. Ont déjà été désarmées La Fougueuse (1987-2009), L’Audacieuse (1986-2011), La Boudeuse (1987-2011), La Railleuse (1987-2011), La Capricieuse (1987-2017) et La Gracieuse (1987-2017). La Rieuse (1987) a été cédée en 2011 au Kenya alors que La Tapageuse (1988) a été rachetée en 2013 par Piriou. Rénovée et remotorisée en 2015, elle devait être vendue au Gabon mais le contrat est tombé à l’eau. Le bâtiment est toujours en attente d’un repreneur à Concarneau.

L'ex-Tapageuse à Concarneau (© MER ET MARINE - VINCENT GROIZELEAU)