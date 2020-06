Après trois mois à Marseille, l'Ocean Viking repart en mer

L'Ocean Viking, navire opéré par SOS Méditerranée, a appareillé hier matin de Marseille après y avoir passé près de trois mois à quai. Le navire remet le cap sur la Méditerranée centrale pour porter secours aux naufragés au large des côtes libyennes. En plus des sauveteurs, SOS Méditerranée a également constitué sa propre équipe médicale suite à la fin du partenariat avec Médecins Sans Frontières annoncé en avril. L'association a recruté quatre professionnels de santé : un médecin, deux infirmières et une sage-femme. En moyenne, 550 consultations médicales par mois ont été effectuées à bord de l'Ocean Viking durant ses six premiers mois en mer. SOS Méditerranée gèrera également l'approvisionnement des médicaments et des consommables pour la clinique située sur le pont arrière du navire. Ce qui va impliquer une charge financière supplémentaire pour l'ONG qui lance donc un appel aux dons.

L'Ocean Viking va rejoindre une zone en proie à des tensions encore plus vives que d'habitude en raison de la guerre civile qui fait rage en Libye. Qui, en plus d'encore aggraver la situation dans les camps, provoque désormais des frictions militaires en mer, impliquant notamment les marines turque et française.

Le navire de SOS Méditerranée sera sans doute le seul bateau de sauvetage en Méditerranée centrale. La question du débarquement des rescapés est particulièrement problématique puisque la plupart des pays riverains ont fermé leurs frontières depuis le début de la crise sanitaire.

