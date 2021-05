Affaires maritimes : où en sont les deux nouveaux patrouilleurs ?

Les Affaires maritimes françaises vont s’enrichir cette année de deux nouveaux patrouilleurs, qui seront baptisés Gyptis (PM 42) et Jeanne Barret (PM 43), a appris Mer et Marine. L’occasion de faire le point sur l’avancée de ce programme de modernisation de la flotte des « Affmar », qui va permettre de remplacer les moyens semi-hauturiers de l’administration. Il s’agit en l’occurrence de pourvoir au remplacement des vedettes Gabian (1986), Armoise (1995) et Mauve (1984), unités de 30 à 32 mètres aujourd’hui basées à La Rochelle, Boulogne et Marseille. Un renouvellement qui s’accompagne aussi d’une réorganisation du dispositif des Affaires maritimes, qui va voir certains redéploiements, dont ceux des PAM Thémis et Iris (aujourd'hui stationnés à Cherbourg et Lorient). Ce plan doit être entériné dans les jours qui viennent.

…