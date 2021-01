Aquiro Industrie Marine est la division navale d'AQUIRO, distributeur de robinetterie navale spécialisée.

Sa création date de 20 ans et a permis de répondre aux besoins complémentaires des clients historiques d'AQUIRO. Cette division est située à Nantes et est gérée par Karl GAZEAU.

Industrie Marine a développé, pour les acteurs maritimes, un réseau européen de fabricants capable de fournir des équipements de navires répondant aux exigences des sociétés de classification. Vous trouverez à suivre la liste non exhaustive des références proposées :

PORTES ET PANNEAUX

AQUIRO Industrie Marine distribue la marque PODSZUCK, fabricant allemand de porte incendie. Cette société de 75 ans fournit un grand nombre d'armateurs et de chantiers navales dans le monde entier, mais particulièrement dans la partie nord de l'Europe. Sa réputation est importante et le sérieux de son matériel a une grande renommée.

La société H.A. SCHRÖDER fabrique et fournit des portes et panneaux de pont étanches acier. Des équipements qui peuvent, selon la taille ou les besoins, être entièrement automatisés, comme les portes de bordé ou les panneaux de grandes tailles. Vous trouverez dans cette gamme les bouchons de trou d'homme (BTH) modèle standard au spécifique.

La marque allemande JULITZ KUNSTSTOFFTECHNIK, fabricant international de matériel en fibre de verre renforcé plastique (GRP), propose tous types de portes et de panneaux qui permettent d'alléger les ponts supérieurs : portes de timonerie vitrée et à angle cassé, portes coulissantes, avec cadres GRP ou aluminium, etc…

Enfin, pour parfaire sa gamme de portes et panneaux, la société S&B BESCHLÄGE, fabricant allemand possédant sa propre fonderie intégrée en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, produit des béquilles laiton ou inox, des tourniquets acier ou inox, des serrures, des charnières ou des tire-bords et tous autres équipements de portes incendie ou pour portes étanches et panneaux de ponts.

(Porte étanche-min, ©Aquiro)

MOUILLAGE ET COQUE

AQUIRO Industrie Marine entretient une collaboration étroite avec les fabricants d'équipements de ponts et distribue historiquement des équipements de mouillage comme, des écubiers ou des bittes et rouleaux en acier de marque H.A. SCHRÖDER.

Mais aussi, des ancres et chaines de la marque SOTRA ou encore des 'smit brackets', des cabestans, des treuils et autres guindeaux venant des Pays-Bas.

Pour compléter cette gamme, AQUIRO Industrie Marine distribue des crocs d'amarrage ou de remorquage de très haute qualité, de la marque allemande SEEBECK®. Crocs simples, doubles, triples ou quadruples, à largage manuel ou automatique, pilotés ou non.

Enfin, AQUIRO Industrie Marine propose également tous types d'ANODES SACRIFICIELLES pour vos coques et équipements de navigation.

ACCASTILLAGE INOX

Une gamme, pour laquelle AQUIRO Industrie Marine a une réputation de plus de 20 ans, est l'accastillage inox avec le fabricant allemand NIRO PETERSEN. La réalisation poli-miroir de 75 % du catalogue, en fait une production de très haute qualité, principalement destinée aux voiliers et au yachting. Niro Petersen est distribué dans le monde entier. Écubiers, bollards croix, taquets d'amarrage, chandeliers, échelles, ancres, charnières, supports divers, etc…

(Ancre et chaînes, ©Aquiro)

RANGEMENTS ET EQUIPEMENTS DE PONTS

La gamme en GRP de la société JULITZ KUNSTSTOFFTECHNIK est étendue à d'autres équipements de ponts permettant le rangement ou le stockage, par exemple de vos gilets de sauvetage dans des bancs simples ou doubles, des caisses ou des armoires. Des coffrets de pont pour vos batteries, munitions, vos pharmacies ou vos installation incendie.

AQUIRO Industrie Marine est l'acteur incontournable pour vos équipements navals. Vous trouverez sur le site internet www.aquiro.fr, dans la rubrique Équipements de navires, tous les catalogues de ces fabricants permettant de faire vos recherches. Nous vous invitons à nous consulter dans tous les cas, par email à industriemarine@aquiro.fr.

CE PUBLI-INFO VOUS EST PROPOSE PAR AQUIRO