AQUIRO : un partenaire dans l'exigence

C'est par cette devise qu'AQUIRO se définit depuis plus de 40 ans.

Créée en 1977, la société AQUItaine de Robinetterie est en effet très vigilante à la qualité technique et amicale de ses échanges commerciaux, dans le but d'être LE partenaire fiable et fidèle à la satisfaction de ses clients.

Distributeur stockiste de robinetterie et d'accessoires de tuyauterie industriels, Aquiro s'est spécialisée dans des domaines d'activité stratégiques extrêmement variés et est capable, avec ses agences de Bordeaux (siège) et de Nantes, d'apporter des réponses à des problématiques industrielles complexes sur tous types d'applications.

A l'agence nantaise, la construction navale civile et militaire occupe la majeure partie du portefeuille clients. Depuis 43 ans, AQUIRO a su imposer son expertise auprès des plus grands chantiers navals de constructions neuves, de réparation navale et fluviale ou auprès des armateurs, et continue aujourd'hui à répondre à leurs exigences techniques dans les domaines de l'obturation, la régulation, l'adduction, la filtration ou la mesure et le contrôle de tous les fluides.

Savoir-faire lié aux exigences de classification

Les points forts d'AQUIRO sont liés à ses capacités de 'sourcing' et de suivi de ses affaires.

Les contraintes des chantiers navals et des sociétés de classification imposent une maitrise de la production des vannes et robinets industriels dès la phase de fonderie, et nécessitent une connaissance approfondie des procédures documentaires et d'inspections.

C'est pourquoi AQUIRO s'est entouré depuis plusieurs dizaine d'années d'un réseau de fabricants français et européens, répondants aux normes de classification inhérentes à la construction navale.

Les relations commerciales de grande qualité avec son réseau de fournisseurs, les suivis de productions, les compétences linguistiques pour les traductions de documents et les conventions de partenariat de confiance permettent à AQUIRO d'avoir une lecture plus sereine du cahier des charges clients.

Apporter une solution à chaque problématique

Exposer, analyser et résoudre les problématiques des clients fait partie de la maîtrise globale nécessaire au service optimum d'AQUIRO. Les connaissances techniques et industrielles des équipes permettent, en partenariat avec les bureaux d'étude ou l'expertise des fournisseurs, de développer des échanges allant vers les solutions demandées par les chantiers et armateurs.

La problématique qualité/prix faisant également partie des préoccupations clients. La recherche des meilleurs partenaires, répondant à toutes les exigences évoquées plus haut, et la volonté d'étendre les références choisies à d'autres clients justifient une massification des commandes et donc une maîtrise des tarifs.

Une adaptabilité aux exigences environnementales

Dans la même ligne, les clients devant toujours plus justifier de productions "vertes" et respectueuses, AQUIRO s'entoure de fabricants pouvant répondre à toutes les normes environnementales de rigueur en construction ou réparation navale. En plus des exigences qualité ISO, un plus est apporté par la fabrication de vannes répondant aux normes REACH/ROHS justifiant l'absence ou l'utilisation limitée et maitrisée de substances dangereuses.

AQUIRO a également répondu à la demande de ses plus gros clients en souscrivant à un code de conduite imposant des échanges et pratiques commerciales exemplaires.

