Arabie Saoudite : commande confirmée pour quatre LCS américains

Le projet avait été annoncé en mai 2017 suite à un accord global au travers duquel l’Arabie Saoudite, suite à la première visite officielle de Donald Trump, s’était engagée à acquérir pour 28 milliards de dollars d’équipements militaires américains. La construction aux Etats-Unis, pour la marine saoudienne, de quatre frégates légères dérivées des Littoral Combat Ships (LCS) du type Freedom produits pour l’US Navy, a été confirmée le 27 décembre par Fincantieri (eu égard à ses obligations de communication vis à vis de la bourse de Milan). Le groupe italien est en effet via sa filiale américaine FMG propriétaire des chantiers Marinette Marine, situés dans le Wisconsin et qui réalisent les Freedom. Ces derniers ont été développés et son commercialisés par un consortium emmené par Lockheed-Martin, qui pilote le contrat conclu avec Ryad, et comprenant également l’architecte américain Gibbs & Cox. La part revenant à FMG est annoncée à 1.3 milliard de dollars, un montant sans doute bien supérieur allant probablement revenir aux équipementiers américains pour fournir les systèmes et armements des navires. Pour mémoire, lorsque ce projet a été évoqué pour la première fois en octobre 2015, dans le cadre du plan de modernisation de la flotte saoudienne de l’Est, un coût total de 11 milliards de dollars était avancé. Il est sans doute nettement plus réduit aujourd’hui, les saoudiens ayant renoncé à certaines capacités, comme le système de défense aérienne Aegis.

Le modèle MMSC (© LOCKHEED-MARTIN)

Connus sous le nom de MMSC (multi-mission surface combatant), ceux-ci mesureront 118 mètres de long, un peu plus que les LCS de l’US Navy (115 mètres pour 3090 tonnes de déplacement en charge). La propulsion, basée sur une architecture diesel/gaz, leur permettra officiellement de dépasser les 30 nœuds (plus de 40 pour les LCS américains équipés de deux turbines à gaz MT30 et d’hydrojets Kamewa), l’autonomie étant portée à 5000 milles à vitesse économique afin de leur permettre d’évoluer plus loin et plus longtemps. L’armement sera plus conséquent que celui mis en œuvre pour l’instant par les LCS, avec en plus d’une tourelle de 57mm Mk110 et d’un système surface-air SeaRAM, 8 cellules de lancement vertical multiples pour missiles surface-air ESSM, 8 missiles antinavire et deux canons télé-opérés de 20mm. Les MMSC embarqueront un hélicoptère Seahawk et doivent être équipés d’un radar TRS-4D à antenne active.

Le calendrier de livraison des nouvelles unités saoudienne n’est pas précisé. Elles s’intercaleront dans la production de Marinette Marine au profit de l’US Navy, le chantier américain ayant achevé en décembre les essais d’acceptation de l’USS St. Louis (LCS 19), qui va être livré en début d’année. Il s’agit de la dixième unité du type Freedom réalisée pour la flotte américaine, qui a mis en service les neuf premières depuis 2008, dont trois en 2019. En dehors de l’USS St. Louis, six autres ont été pour le moment commandés.

Mise sur cale de la première des cinq corvettes commandées en Espagne (© NAVANTIA)

Concernant l’Arabie Saoudite, les MMSC s’ajoutent aux cinq corvettes commandées au groupe espagnol Navantia. Après l’entrée en vigueur du contrat fin 2018, la construction a débuté il y a un an. Mise sur cale en octobre dernier au chantier de San Fernando, dans la baie de Cadix, la tête de série doit être livrée en 2022. Longs de près de 100 mètres pour un déplacement d’environ 2500 tonnes en charge, ces bâtiments de la famille Avante (déjà livrée à quatre exemplaires par Navantia au Venezuela en 2011 et 2012) mettront en œuvre 8 missiles antinavire (Exocet MM40), un système surface-air (16 missiles VL Mica), deux plateformes triples pour torpilles de 324mm, une tourelle de 76mm, un canon de 35mm (Millennium) et de l’artillerie légère. Ils pourront embarquer un hélicoptère de classe 10 tonnes.

(© NAVANTIA)

Deux programmes qui ont échappé à la France, essentiellement pour des questions politiques, alors que l’Hexagone réalisait depuis les années 80 tous les bâtiments de combat de premier rang de la flotte saoudienne. Naval Group, qui a proposé ces dernières années la FREMM puis la nouvelle FDI (Belharra) à ce client historique, espère toujours vendre de nouveau, à terme, des frégates à Ryad. Pour le moment, l’industriel français se contente d’achever la modernisation de la flotte existante. Après les trois frégates du type F3000, livrées entre 2002 et 2004 et rénovées avec Thales, Naval Group a conduit le programme LEX (signé en 2013 pour un milliard d’euros) de remise à niveau des F2000 ainsi que des ravitailleurs Boraida et Yunbou, mis en service entre 1984 et 1986. Deux premiers bâtiments sont revenus en flotte en 2018 (une frégate et un ravitailleur) et deux autres (une frégate et un ravitailleur) devaient achever leur rénovation en 2019. Finalement, seules deux des quatre F2000 ont été modernisés. L’une d’elles, gravement endommagée suite à une attaque devant les côtes yéménites début 2017, n’aurait pas été réparée, alors que le mauvais état général des F2000, qui ont dit-on manqué pendant de longues années d’une maintenance sérieuse, a obligé à mener des travaux bien plus profonds que ce qui était initialement prévu.

Bien que Ryad a choisi des produits espagnols et américains pour leurs dernières unités de premier rang, la France demeure néanmoins un important fournisseur de bateaux militaires pour les forces saoudiennes. En sous-traitance du groupe allemand Lürssen, qui avait emporté le volet naval du défunt projet Miksa, le chantier girondin Couach a, ainsi, livré entre 2016 et 2018 aux garde-côtes saoudiens pas moins de 79 intercepteurs du type 1650 FIC, bateaux en composite de 16.5 mètres équipés d’artillerie légère sont capables de dépasser la vitesse de 60 nœuds.

Intercepteur produit par Couch pour l'Arabie Saoudite (© COUACH - NICOLAS CLARIS)

Le constructeur normand CMN, de son côté, est en train de produire une série de 39 HSI 32 pour la marine saoudienne. Ces intercepteurs en aluminium de 32 mètres, dotés d’un canon télé-opéré de 20mm et pouvant dépasser les 43 nœuds, seront réalisés à 21 exemplaires à Cherbourg (les 3 premiers étant partis en décembre), 18 autres étant produits en Arabie Saoudite. Alors que la série pourrait bien être allongée, CMN doit également construire des unités nettement plus grosses pour la marine saoudienne. Il s’agit de la reprise par Ryad du défunt contrat DONAS pour le Liban. Ce dernier devait acquérir trois patrouilleurs du type La Combattante FS 56, les discussions se poursuivant pour leur adaptation aux besoins saoudiens ou leur conversion en unités plus importantes, comme des corvettes du type BR 71.

L'un des trois premiers HSI 32 saoudiens (© MARC OTTINI)

Combattante FS 56 (© CMN)

Combattante BR 71 (© CMN)