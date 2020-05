ASN décroche le nouveau câble sous-marin va relier l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Europe

China Mobile International, Facebook, MTN GlobalConnect, Orange, stc, Telecom Egypt, Vodafone et WIOCC ont annoncé le lancement du projet 2Africa, un tout nouveau câble sous-marin qui devrait permettre de significativement améliorer la connectivité de l'Afrique, où il va compter 21 points d'atterrissement dans 16 pays différents de l'est et de l'ouest du continent, et du Moyen-Orient.

Il devrait être mis en service en 2023/24 et fournir une capacité nominale allant jusqu’à 180 Tbit/s sur les éléments clés du système, supérieure à la capacité combinée totale de tous les câbles sous-marins desservant l’Afrique à l’heure actuelle. Il répondra à la demande de capacité toujours plus importante au Moyen-Orient et facilitera le déploiement de la 4G, de la 5G et de l’accès haut débit fixe pour des centaines de millions de personnes.

La réalisation du câble, d'une longueur de 37.000 kilomètres, est confiée à l'usine Alcatel Submarine Networks de Calais.

