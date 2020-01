ASN: le chantier de conversion de l’Ile d’Ouessant avance

Les travaux de conversion de l’Ile d’Ouessant, dont l'ingéniérie a été réalisée par le cabinet d'architecture navale lorientais Ship-ST, progressent en Pologne. Le futur câblier d’Alcatel Submarine Networks (ASN), armé par Louis Dreyfus Armateurs (LDA), est en cale sèche aux chantiers Remontowa de Gdansk depuis le 24 janvier.

De « gros travaux sont planifiés », indique-t-on chez ASN. Tout d’abord, safrans et lignes d’arbres doivent être déposés. Les nacelles des propulseurs transversaux seront démontées et la peinture des œuvres vives et mortes doit être refaite intégralement. Pendant ce temps, les travaux de pont continuent : cuves à câbles, câblages des nouveaux équipements, installation des machines à câbles et du dispositif de mise à l’eau du robot télé-opéré (ROV) de 400 cv pour les opérations d’inspection et d’ensouillage.

(© ASN)

(© ASN)

Une « étape critique du projet » s’est achevée le 22 janvier, avec la mise en place des deux daviers de pose de câble de trois mètres de diamètre (photos), en utilisant des moyens de levage conséquents. Par ailleurs, les cuves à câbles sont achevées à 70%. A terme, le navire disposera d’une cuve principale ainsi que de petites cuves intermédiaires. Enfin, le pont de travail additionnel est réalisé à 80%. Le chantier doit s’achever le 1er mars.

« Une expérience de stabilité sera nécessaire avant un départ vers Dunkerque ou Calais où s’achèvera l’armement du navire et son passage en condition opérationnelle », indique ASN. L’ex-Toisa Warrior, racheté en avril 2019 lors de la vente des actifs de Toisa Offshore, avait déjà passé plusieurs mois en attente à Dunkerque l’année dernière.

(© ASN)

L’armement terminé, l’Ile d’Ouessant pourra rejoindre la base d’ASN à Mindelo, au Cap Vert. Il couvrira les opérations de maintenance des systèmes de communications sous-marins de la région et pourra venir en support de l’Ile d’Aix, basé à Calais, afin de couvrir l’intégralité de la zone Atlantique.

L’Ile d’Ouessant va succéder au Peter Faber, navire de 78.3 mètres de long pour 13.6 mètres de large en service depuis 1982 et exploité sous pavillon français pour le compte d'Alcatel depuis 2009. Doyen de la flotte d’ASN, il a été vendu en fin d’année dernière au groupe malais Optic Marine (OMS). Malgré sa cession, il est toujours immatriculé sous pavillon français (RIF) et continue d’être exploité par Louis Dreyfus Armateurs, qui en assure le management et l'armement pour le compte d'OMS.

L’Ile d’Ouessant, long de 87.4 mètres pour 19 de large, a été construit en Chine et mis en service en 2011. Équipé de deux hélices et quatre propulseurs, ainsi que d'un système de positionnement dynamique (DP2), il est plus rapide que le Peter Faber (jusqu’à 15 nœuds au lieu de 11).