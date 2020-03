ASN : l’Ile d’Ouessant arrivé à Dunkerque

Le futur câblier d’Alctatel Submarine Networks (ASN), armé par Louis Dreyfus Armateurs (LDA), est arrivé il y a une semaine à Dunkerque, où il avait déjà stationné plusieurs mois avant le début de sa conversion en Pologne. Devenu Ile d'Ouessant, l’ancien Toisa Warrior, racheté en avril 2019 lors de la vente des actifs de Toisa Offshore, a subi d’importants travaux de modification aux chantiers Remontowa de Gdansk. Il semble que les travaux suivis de tests de stabilité aient pris un peu plus de temps que prévu, puisque l’inauguration initialement prévue pour la mi-mars avait été reportée sine die.

L’armement doit s’achever en France avant que le navire soit opérationnel et rejoigne la base d’ASN à Mindelo au Cap-Vert.

L’Ile d’Ouessant, long de 87.4 mètres pour 19 de large, a été construit en Chine et mis en service en 2011. Équipé de deux hélices et quatre propulseurs, ainsi que d'un système de positionnement dynamique (DP2), il est plus rapide que le Peter Faber (jusqu’à 15 nœuds au lieu de 11) qu’il va remplacer et qui a été vendu en fin d’année dernière.