ASN : l’Ile d’Ouessant va entrer en service le mois prochain

Actuellement aux Canaries, l’Ile d’Ouessant va prendre le relais du Peter Faber le mois prochain, annonce Alcatel Submarine Networks. Le nouveau navire, construit en 2011 en Chine, a été acheté par ASN à Toisa Offshore et transformé en câblier de maintenance réseaux au chantier Remontowa, en Pologne. Louis Dreyfus Armateurs en est le ship manager.

Doyen de la flotte d’ASN, le Peter Faber, pour sa part, a été vendu à Optic Marine Services (OMS) le 24 septembre 2019. Depuis, il était affrété par ASN pour poursuivre les opérations de maintenance dans la zone Atlantique Nord dont la filiale de Nokia a la charge. « Cet accord d’affrètement prendra fin début mai, après le passage de relai entre l’Ile d’Ouessant et le Peter Faber », indique ASN.

L’Ile d’Ouessant se trouve à Las Palmas, aux Canaries, depuis le 25 avril. Il avait quitté Dunkerque le 18 avril, où se trouve la base de LD Travocéan. Le navire doit avoir pour base Mindelo, au Cap-Vert.

L’ex-Toisa Warrior est passé de 87.4 mètres de long à 91.7 mètres hors tout, selon sa fiche technique. Les travaux de transformation et de reconfiguration des espaces de travail ont notamment consisté à installer deux daviers de pose de câble de trois mètres de diamètre, trois cuves à câbles (une grande de 225 m3 et deux petites de 37 m3, chacune), deux enrouleurs de câble (25 tonnes), un pont additionnel, un dispositif de mise à l’eau pour le ROV de 400 CV destiné à l’inspection et l’ensouillage.

L’Ile d’Ouessant a deux hélices à pas variable entraînées par deux moteurs diesel de 3000 kW tournant à 750 tours par minute. Ce navire DP2 a également deux propulseurs d’étrave de 830 kW chacun et deux propulseurs arrière de la même puissance. Le câblier peut atteindre 14.8 nœuds et tourner de service de 12.5 nœuds. L’hélideck a, par ailleurs, été enlevé du navire qui peut embarquer 60 personnes répartis dans douze cabines simples et 24 cabines doubles.

