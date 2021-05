Atlantique Maritime Services : un nouveau navire pour l’éolien offshore

Filiale du groupe Lamanage Huchet Desmars, la société AMS (Atlantique Maritime Services) basée à Donges a récemment fait l’acquisition d’un nouveau navire destiné à l’éolien offshore, dont les besoins augmentent sensiblement avec la mise en chantier des premiers parcs hexagonaux. Il s’agit du JLD Jayce, un catamaran en aluminium du type Fast Crew Supplier 2610 du constructeur néerlandais Damen. Construit en 2012, ce navire a été acheté d’occasion. « Il travaillait en mer du Nord et nous a été livré en février après un refit complet chez Damen aux Pays-Bas. C’est un modèle très adapté aux services à l’éolien offshore et qui a fait ses preuves, plus d’une cinquantaine de navires de ce type travaillant aujourd’hui pour ce secteur. Nous l’avons acquis pour épaissir notre flotte et répondre à la demande des clients », expliquent à Mer et Marine Jean-Luc Desmars et Rodolphe Bodineau, respectivement directeur général et directeur adjoint d’AMS.

Modèle FSC 2610 (© : DAMEN)

Long de 26.2 mètres pour une largeur de 10.4 mètres et un tirant d’eau de 2.2 mètres le JLD Jayce affiche un déplacement de 120 tonnes. Doté de deux…