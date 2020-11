Atos lance un nouveau loch pour mesurer la vitesse des navires militaires et marchands

Atos lance aujourd'hui son nouveau loch électromagnétique, CLETA, pour fournir des informations de navigation précises aux équipages des navires militaires et marchands. Cette solution, issue de la gamme de produits BEN Marine d'Atos, équipera notamment les navires de patrouille (OPV) de la marine argentine.

L'objectif d'un loch électromagnétique est de calculer et d'afficher la vitesse et la distance parcourue sur l'eau par un bateau afin que l'équipage puisse obtenir des informations fiables et en temps réel pour ajuster sa navigation. Le système est nécessaire au fonctionnement du navire et apporte des informations clés au système de navigation.

CLETA intègre les dernières technologies, possède un design coloré intuitif, et est conforme aux dernières réglementations de l'Organisation maritime internationale. Il permet d’afficher les données de vitesse par rapport au fond de l’eau (speed over ground) provenant du GPS, les informations de direction du bateau (ex. distance parcourue, totale ou quotidienne) et peut être personnalisé pour afficher toute information supplémentaire. L'équipe de navigation peut également définir des seuils d'alarme pour prévenir tout incident éventuel.

Le loch CLETA d’Atos équipera notamment les futurs navires de patrouille (OPV), classe Bouchard, de la marine argentine. La marine argentine est déjà familière des instruments de navigation BEN Marine d'Atos, qui ont fait la preuve de leur robustesse et de leur fiabilité à bord de frégates et sous-marins argentins. Le choix de CLETA reflète la solide relation de long terme entre les deux organisations.

"Ce nouveau loch électromagnétique est la dernière solution de la gamme d'instruments de navigation BEN Marine. Il combine la qualité et la fiabilité des produits BEN Marine avec les toutes dernières technologies pour fournir à nos clients, qu'ils soient civils ou militaires, un système de navigation de pointe pour leurs navires" précise Bruno Milard, Directeur de l’entité Aerospace & Defense Electronics chez Atos.

CLETA est entièrement conçu et fabriqué à Aix-en-Provence et peut être conçu, à la demande, pour afficher les informations dans n'importe quelle langue.

Communiqué d’Atos, 24/11/20