Au Conquet, les fileyeurs doivent s'équiper d'effaroucheurs à dauphins

Les fileyeurs sont dans l’obligation de s’équiper d’effaroucheurs à dauphins pour tenter de limiter les captures accidentelles. La tension est à peine retombée après les images rapportées par une équipe de Sea Sheperd, en septembre dernier, dans le Sud-Finistère. Réactions au Conquet.

Le sujet est sensible, pour ne pas dire explosif depuis les accrochages de ce début d’automne entre les activistes de Sea Sheperd et les fileyeurs du Sud-Finistère très remontés. Ces épisodes très tendus ont accéléré le respect de l’obligation faite aux fileyeurs de plus de 12 m de s’équiper en effaroucheurs à cétacés, des « pingers » qui doivent être accrochés dans les filets afin de diminuer les prises accidentelles de dauphins communs. 27…