Au lycée maritime d’Étel, on apprend aussi à fabriquer des chaluts de pêche

C’est quoi un chalut ?

Un chalut est un grand filet de pêche tracté par un chalutier, d’où son nom. Contrairement au petit filet de pêche côtière posé au fond de l’eau, on dit qu’il est « actif ». Il est aussi beaucoup plus grand : il peut mesurer de 15 à 150 mètres et est réservé à la haute mer. « Il équipe environ 75 % de la flotte mondiale des bateaux de pêche », souligne Patrice Le Gall, ancien marin pêcheur, qui enseigne au lycée maritime d’Étel la navigation et le ramandage, soit l’art de réparer les filets de pêche. Le chalut a une forme caractéristique en entonnoir, avec des « ailes » qui permettent d’en élargir…