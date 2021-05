Trinidad et Tobago prend livraison de deux patrouilleurs construits par Austal

Le constructeur australien Austal a livré mi-mai les Port of Spain et Scarborough, deux patrouilleurs commandés par Trinidad et Tobago, pays situé dans les Caraïbes, pour son service de garde-côtes. Ces deux unités sont du type Cape, un modèle déjà livré à dix exemplaires depuis une décennie à la Royal Australian Navy et l’Australian Border Force. Six autres sont en cours de construction pour la RAN au chantier Austal d’Henderson, dans la banlieue de Perth.

Réalisés en aluminium, les Cape mesurent 57.8 mètres de long pour 10.3 mètres de large. Capables de dépasser 25 nœuds et de franchir 3000 milles à vitesse économique, pour une autonomie de 28 jours, les Port of Spain et…