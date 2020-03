Financé par l’Australie, le programme de renouvellement des patrouilleurs d’une douzaine d’Etats insulaires de l’océan Pacifique a atteint son rythme de croisière, avec désormais une livraison prévue tous les trois mois. Le 6 mars, le chantier australien Austal d’Henderson a accueilli la cérémonie de livraison de la sixième unité du type Guardian. Le navire, nommé Savenaca et réceptionné par le ministère australien de la Défense, a été immédiatement offert au gouvernement des îles Fidji.

Le Savenaca (© : AUSTAL)

En tout, 21 patrouilleurs vont être réalisés dans le cadre du programme Pacific Patrol Boats Replacement (PPB-R), notifié à Austal en mai 2016 pour un montant de 335 millions de dollars australiens (197 millions d’euros). Construits en acier, ces bâtiments hauturiers mesurent 39.5 mètres de long pour 8 mètres de large. Equipés de deux moteurs diesels Caterpillar, ils peuvent atteindre 20 nœuds et franchir jusqu’à 3500 milles à vitesse économique. Leur équipage est constitué de 23 marins.

La tête de série des Guardian, le Ted Diro a été livré en novembre 2018 à la Papouasie Nouvelle Guinée. Il a été suivi en 2019 par les Te Mataii II (Tuvalu), Ngahau Koula (Tonga), Nafuna II (Samoa) et Gizo (Salomon). Après le Savenaca de Fidji, le prochain patrouilleur de ce type doit sortir en juin prochain. Il doit être nommé Remeliik II et est destiné à Palau. Les autres suivront d’ici 2023, avec une seconde unité pour les îles Fidji et Tonga, ainsi que les Salomon, trois autres bâtiments pour la Papouasie Nouvelle-Guinée, deux pour la Fédérations des Etats de Micronésie, deux pour le Timor Oriental, un pour Kiribati, un pour le Vanuatu, un pour les îles Marshall et un autre pour les îles Cook.

Pour mémoire, l’Australie a initié en 1983 un programme de coopération régionale visant à permettre aux forces militaires, de police et aux garde-côtes des Etats insulaires du Pacifique de disposer de moyens nautiques capables de surveiller et protéger leurs zones économiques exclusives.

Dans cette perspective, l’Australie a financé et construit dans les années 80 et 90 un total de 22 patrouilleurs de 31.5 mètres et 165 tonnes en charge. Les pays ayant bénéficié de cette première génération de Pacific Patrol Boats sont la Papouasie Nouvelle-Guinée (4), Fidji (3), la Fédération des Etats de Micronésie (3), Tonga (3), les Iles Salomon (2), les Iles Cook (1), le Kiribati (1), Iles Marshall (1), le Palau (1), Samoa (1), le Tuvalu (1) et le Vanuatu (1).

Plus grands, les PPB-R vont donc leur succéder, la coopération étant au passage étendue au Timor Oriental.