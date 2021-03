Austal va réaliser un 15ème catamaran de transport rapide pour l'US Navy

Le groupe australien Austal a enregistré fin février la commande d’un quinzième navire de transport rapide du type T-EPF pour la marine américaine. Il sera comme ses aînés réalisé par le chantier Austal de Mobile (Alabama). Un contrat à 235 millions de dollars.

Depuis la tête de série, l’USNS Spearhead, fin 2012, douze unités de ce type ont été livrées à l’US Navy, les suivants étant les USNS Choctaw County (2013), USNS Millinocket (2014), USNS Fall River (2014), USNS Trenton (2015), USNS Brunswick (2016), USNS Carson City (2016), USNS Yuma (2017), USNS City of Bismarck (2017). USNS Burlington (2018), USNS Puerto Rico (2019) et USNS Newport (2020). Le treizième (USNS Apalachicola) et le quatorzième (USNS Cody) sont en cours de construction.

Ces catamarans en aluminium mesurent 103 mètres de long pour 28.5 mètres de large. Ils ont été conçus pour le transport rapide de troupes, de véhicules et de matériel, dans le cadre d’opérations militaires ou humanitaires. Pouvant atteindre 45 nœuds à vide et 35 nœuds à pleine charge, ils disposent d’un pont pour le fret de 1800 m² et peuvent transporter 600 tonnes de cargaison à une distance de 1200 milles. Dotés d'une plateforme pour un hélicoptère lourd de type CH-53 Super Stallion, ils comptent aussi, sur l'arrière, une rampe permettant de débarquer le matériel transporté. Les T-EPF disposent également de couchages pour 104 passagers et des sièges pour 312 autres. Armés par le Military Sealift Command Command (MSC), ils sont mis en œuvre par 21 marins civils. Le quinzième et dernier de la série sera doté d’installations médicales plus importantes, afin de répondre au besoin qui a émergé lors des opérations menées ces dernières années par les T-EPF dans le Pacifique, en Asie du sud-est et en Afrique de l’ouest.

