Avec Equinor, BP se lance à son tour dans l'éolien offshore

BP sent aussi le vent tourner. Le géant pétrolier britannique a mis plus d’1 milliard de dollars sur la table pour racheter au groupe norvégien Equinor la moitié de sa participation dans deux projets aux Etats-Unis. Il s’agit des projet Empire Wind et Beacon Wind, sur la côte Est américaine, à proximité de New York et au sud de Nantucket.

Les deux groupes initient ainsi un partenariat stratégique pour viser le marché américain de l’éolien offshore. Selon Equinor, ils entendent développer l’éolien offshore fixe, mais aussi flottant, alors que le marché pourrait atteindre 600 à 800 GW dans le monde d’ici 2050.

Ce n’est qu’un début, car le groupe a annoncé vouloir multiplier par 10 ses investissements dans les énergies à faible émissions de carbone d’ici 2030. Cela signifie investir 5 milliards de dollars par an pour BP qui ne veut plus être un simple groupe pétrolier, mais un groupe énergétique. Après la crise sanitaire, BP s’attend à un marché déprimé sur le brut pour les années à venir.

