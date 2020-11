Avec l’aide italienne, la Chine met sur cale son premier paquebot

Conçu sur la base des unités de la classe Vista réalisées par les chantiers italiens Fincantieri pour les compagnies Carnival Cruise Line et Costa Crociere, le premier grand paquebot produit en Chine a été officiellement mis sur cale mardi 10 novembre. Une cérémonie s’est tenue pour l’occasion au chantier Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS), filiale du groupe CSSC (China State Shipbuilding Corporation), en presence notamment de responsables du ministère chinois de l’industrie, du consul general d’Italie en Chine et du patron de Fincantieri dans le pays.

Livrable en 2023 et premier d’une série devant comprendre six unités, ce navire de plus de 130.000 GT de jauge et d’une capacité de 4250 passagers, servis par 1400 membres d’équipage, voit le jour dans le cadre d’une importante coopération industrielle entre l’Italie et la Chine.

Cérémonie de mise sur cale à Shanghai le 10 novembre (© FINCANTIERI)

Le rôle clé de Fincantieri

Annoncée en 2014, celle-ci a abouti à la signature de différents accords en 2017. Fincantieri vend les plans des Vista, exploités sous licence par SWS. Il apporte aussi son concours au chantier chinois une assistance technique, en particulier sur le management de projet, considéré comme l’un des grands verrous de cette activité. Peut-être plus encore que l’ingénierie, l’aspect le plus complexe dans la construction d’un paquebot est en effet l’organisation du chantier et la capacité à gérer dans des délais très courts et des budgets maîtrisés des centaines de fournisseurs et de multiples corps de métiers. L’autre point clé est la qualité et le savoir-faire du réseau de sous-traitants. Et là aussi Fincantieri apporte la solution sur un plateau, en aidant CSSC, à construire localement cet écosystème spécialisé indispensable pour un tel projet. Pour cela, le groupe italien a…