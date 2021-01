Avis de préinformation pour Polar Pod

Le présent avis est un avis de préinformation uniquement

Conception, construction et fourniture d’une plateforme dérivante,

habitée, nommée «Polar Pod»

Base juridique :

Directive 2014/24/UE

Section I : Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom et adresses

Nom officiel : IFREMER

Adresse postale : 1625 Route de Sainte Anne

Ville : PLOUZANE

Code NUTS : FRH0 Bretagne

Code postal : 29280

Pays : France

Point(s) de contact : Direction Administrative Juridique et Financière

Courriel : Cellule.Marche@ifremer.fr

I.2) Adresse(s) internet :

Adresse principale : www.ifremer.fr

Adresse du profil d’acheteur : www.marches-publics.gouv.fr

I.3) Communication

Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l’adresse : www.marches-publics.gouv.fr

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur

Autre type : EPIC

I.5) Activité principale

Autre activité : Recherche

Section II : Objet

II.1) Étendue du marché

II.1.1) Intitulé :

Conception, construction et fourniture d’une plateforme dérivante, habitée, nommée «Polar Pod»

Numéro de référence : 201001488

II.1.2) Code CPV principal

34500000 Navires et bateaux

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.1.4) Description succincte :

Le présent avis de pré-information est destiné à informer les candidats en amont de la passation prochaine d’un marché relatif à la conception, la construction et la fourniture d’une plateforme flottante, habitée et dérivante nommée «Polar Pod». Cette plateforme flottante verticale devra être capable de dériver dans le courant circumpolaire Antarctique pendant trois années à faible vitesse. Elle devra répondre à des exigences techniques liées à la navigabilité, à la stabilité, à la sécurité et à la maintenabilité, ainsi qu’à des performances environnementales. La Plateforme accueillera à son bord 3 membres d’équipage et 5 scientifiques et sera dotée d’une grande variété de capteurs et atmosphériques.

II.1.5) Valeur totale estimée Sans objet

II.1.6) Information sur les lots

Ce marché est divisé en lots : non

II.2) Description

II.2.1) Sans objet

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

34515000 Structures flottantes

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRH02 Finistère

II.2.4) Description des prestations :

Le périmètre des prestations attendues au titre du marché de conception, de construction et de fourniture du Polar Pod concernera notamment :

- la reprise des études de conception préliminaires,

- la réalisation des études d’exécution,

- la construction, y compris l’assemblage, de la plateforme flottante,

- la prise en charge des relations avec la société de classification

et les Affaires Maritimes,

- la réalisation des essais (en usine, à quai et en mer),

- le transport, la livraison et le déchargement,

- l’installation et la mise en service,

- la formation du personnel à son utilisation,

- la garantie contractuelle et la maintenance.

La durée prévisionnelle du marché est de 18 mois (hors garantie contractuelle).

II.3) Date prévue pour le lancement de la procédure de passation: 28/01/2021

Section III : Sans objet

Section IV : Procédure

IV.1) Description

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)

Le marché est couvert par l’accord sur les marchés publics : oui

Section V : Sans objet

Section VI : Renseignements complémentaires

Informations complémentaires :

Une réunion de présentation du projet en présentiel se tiendra le 21 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 à BREST (29200). Si pour des raisons sanitaires, le présentiel n’est pas possible, la présentation s’effectuera en visioconférence. La participation à la présentation se fait sur inscription obligatoire jusqu’au 14 janvier 2021 inclus. La demande d’inscription est à formuler à l’IFREMER à https://forms.ifremer.fr/nse/incription- presentation-projet-polar-pod/.

Vous pouvez adresser vos questions à Cellule.Marche@ifremer.fr.

Pour les questions relatives au projet, les réponses seront adressées lors de la réunion de présentation. Pour les questions logistiques (modalités d’inscription, organisation

de la réunion...) les réponses vous seront directement adressées.

Vous pouvez également retrouver cet avis sur : https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:592681-2020:PDFS:FR:HTML

